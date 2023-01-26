Экс-россиянка Губанова — о лидерстве на чемпионате Европы: «Понимаю, что есть шансы выиграть медаль»

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, сейчас выступающая за Грузию, прокомментировала свой прокат короткой программы на чемпионате Европы в Финляндии. Губанова лидирует после первого дня соревнований в женском одиночном катании с суммой 69,81 балла.

«Я очень довольна прокатом, что получилось все сделать — и прыжковые элементы, и показать программу. Получила удовольствие и очень рада.

Как удалось сегодня не думать о том, что могу выиграть медаль? С этим мне помогли мои близкие — друзья, семья, тренеры. Они смогли настроить меня, поддержать, огромное спасибо всем людям, которые рядом со мной. Не знаю, как объяснить, они просто рядом, чувствую ментально их поддержку.

На предпоследнем вращении случилась очень досадная ошибка и обидная — на вращении просто не удалось устоять на ноге.

Не было конкуренции со стороны российских девушек? На самом деле, я не смотрю, с кем соревнуюсь. Для меня главный соперник — я сама. На каждом старте стараюсь соревноваться только с самой собой и выполнять то, что я умею делать. Конечно, приятно, когда ты понимаешь, что у тебя есть шансы на медаль. Но особой разницы я для себя не чувствую — что есть конкуренция, что нет. Точнее, она всегда есть. Как я говорила раньше, я сама себе конкурент на каждом старте.

Я понимаю, что есть шансы выиграть медаль, стараюсь не думать об этом, абстрагироваться, кататься так, как могу.

В Финляндии чувствую себя, как дома, здесь много друзей, знакомых. Чувствуется поддержка, нравится здесь выступать. Меня тепло поддерживает публика», — сказала фигуристка после проката.

Произвольные программы девушки покажут в субботу, 28 января.