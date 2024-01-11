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Чемпионат Европы

Сегодня, 13:00

Чемпионат Европы: где смотреть трансляцию короткой программы женщин

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 10 по 14 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Анастасия Губанова.
Фото Global Look Press
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11 января, в четверг, состоятся прокаты коротких программ у женщин в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию 2024. Начало — в 14.15 по московскому времени.

Смотреть выступления в прямом эфире можно на онлайн-сервисе Okko Sport по платной подписке. Начало трансляции — в 14.10 мск. Комментировать прокаты женщин будет серебряный призер олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева.

ЧЕ проходит с 10 по 14 января в литовском Каунасе.

За кого болеть на чемпионате Европы 2024? Рассказываем, кто из бывших российских фигуристов приехал за медалями в Литву, в нашем материале.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: медальный зачет, календарь, новости, статьи и спортсмены и команды

Фигурное катание
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Чемпионат Европы: расписание и где смотреть трансляции 11 января