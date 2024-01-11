Чемпионат Европы: где смотреть трансляцию короткой программы женщин

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 10 по 14 января

11 января, в четверг, состоятся прокаты коротких программ у женщин в рамках чемпионата Европы по фигурному катанию 2024. Начало — в 14.15 по московскому времени.

Смотреть выступления в прямом эфире можно на онлайн-сервисе Okko Sport по платной подписке. Начало трансляции — в 14.10 мск. Комментировать прокаты женщин будет серебряный призер олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы Евгения Медведева.

ЧЕ проходит с 10 по 14 января в литовском Каунасе.

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