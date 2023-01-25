Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023: все результаты

С 25 по 29 января в Финляндии проходит чемпионат Европы по фигурному катанию-2023. Турнир начнется с соревнований спортивных пар, которые представят свои короткие программы в среду, 25 января, а закончится показательными выступлениями.

Фигуристы будут соревноваться в женском и мужском одиночном, парном катании, а также в танцах на льду.

Российские и белорусские спортсмены не могут принять участие в чемпионате Европы из-за решения ISU об отстранении.

Расписание соревнований

25 января, среда

Пары, короткая программа — 14:15

Мужчины, короткая программа — 18:35

26 января, четверг

Женщины, короткая программа — 14:15

Пары, произвольная программа— 20:25

27 января, пятница

Танцы на льду, ритм-танец — 14:15

Мужчины, произвольная программа — 19:00

28 января, суббота

Женщины, произвольная программа — 14:00

Танцы на льду, произвольный танец — 19:30

Действующей чемпионкой Европы в женском одиночном катании является Камила Валиева, в мужском — Марк Кондратюк, в парном — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Следить за чемпионатом Европы в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko.