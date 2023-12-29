Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024: даты и место проведения

Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году пройдет в Литве

Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году пройдет с 8 по 14 января 2024 года на арене «Жальгирис» в Каунасе, Литва. Будет разыграно четыре комплекта медалей: в мужском одиночном разряде, женском одиночном разряде, парном катании и танцах на льду. В ходе соревнований также будут определены квоты для каждой федерации на участие в чемпионате Европы 2025 года.

В 2021 году Международный союз конькобежцев (ISU) получил заявки на проведение чемпионата Европы 2024 года от Будапешта (Венгрия); Минска (Беларусь); Софии (Болгария); Загреба (Хорватия); Братиславы (Словакия); и Остравы (Чешская Республика). В итоге местом проведения выбрали венгерскую столицу. Однако в начале 2023 года Венгрия отказалась от проведения чемпионата из-за финансовых трудностей.

ISU объявила о приеме новых заявок на проведение соревнований и получила соответствующие от Софии (Болгария); Варшавы (Польша) и Каунаса (Литва). 12 июня 2023 года Федерация фигурного катания Литвы объявила, что они получили подтверждение от ISU о том, что Каунас был выбран в качестве принимающей стороны.

Фигуристы имеют право на участие в чемпионате Европы 2024 года, если им исполнилось 16 лет до 1 июля 2023 года и они соответствуют минимальным требованиям по набору баллов по техническим элементам.

Спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в соревнованиях из-за отстранения.