Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:30

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2024: даты и место проведения

Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году пройдет в Литве
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году пройдет в Литве.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Чемпионат Европы по фигурному катанию в 2024 году пройдет с 8 по 14 января 2024 года на арене «Жальгирис» в Каунасе, Литва. Будет разыграно четыре комплекта медалей: в мужском одиночном разряде, женском одиночном разряде, парном катании и танцах на льду. В ходе соревнований также будут определены квоты для каждой федерации на участие в чемпионате Европы 2025 года.

В 2021 году Международный союз конькобежцев (ISU) получил заявки на проведение чемпионата Европы 2024 года от Будапешта (Венгрия); Минска (Беларусь); Софии (Болгария); Загреба (Хорватия); Братиславы (Словакия); и Остравы (Чешская Республика). В итоге местом проведения выбрали венгерскую столицу. Однако в начале 2023 года Венгрия отказалась от проведения чемпионата из-за финансовых трудностей.

ISU объявила о приеме новых заявок на проведение соревнований и получила соответствующие от Софии (Болгария); Варшавы (Польша) и Каунаса (Литва). 12 июня 2023 года Федерация фигурного катания Литвы объявила, что они получили подтверждение от ISU о том, что Каунас был выбран в качестве принимающей стороны.

Фигуристы имеют право на участие в чемпионате Европы 2024 года, если им исполнилось 16 лет до 1 июля 2023 года и они соответствуют минимальным требованиям по набору баллов по техническим элементам.

Спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в соревнованиях из-за отстранения.

Фигурное катание
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Летчик истребителя Су-35 обнаружил и отвел в воздухе ударную группу противника
В отсеке шасси прилетевшего в Париж из Алжира самолета обнаружили эмигранта
Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву
Чернышенко рассказал о запрете операторам связи увеличивать тарифы выше инфляции
Популярное видео
Валиева — чемпионка, Щербакова — вторая: итоги чемпионата Европы
Валиева, Трусова, Хендрикс: после короткой программы на чемпионате Европы
Прогнозы на чемпионат Европы: Валиева против Трусовой и Щербаковой
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Дэвис и Смолкин включены в число участников чемпионата Европы