Чемпионат Европы по фигурному катанию: кто из бывших россиян выигрывал золото и другие медали

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдет с 8 по 14 января в Каунасе, Литва. Спортсмены из России и Белоруссии не могут участвовать в соревнованиях из-за отстранения. Однако на чемпионате Европы выступит ряд российских фигуристов, которые сменили спортивное гражданство. Всего в турнире появятся 24 участника, родившихся на территории России. Это 7 одиночников-мужчин, 4 девушки, 8 парников и 5 танцоров.

Среди бывших россиян, ранее сменивших спортивное гражданство, были те, кто сумел завоевать медали или даже выиграть европейское первенство за другую страну.

Сменившие спортивное гражданство российские призеры и победители чемпионата Европы: