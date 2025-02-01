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Чемпионат Европы

1 февраля, 22:57

26-летний швейцарский фигурист Бричги впервые выиграл чемпионат Европы

Ана Горшкова
Корреспондент
Лукаш Бричги.
Фото AFP
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Швейцарский фигурист Лукаш Бричги стал победителем чемпионата Европы-2025 в Таллине (Эстония) в мужском одиночном катании.

По сумме двух программ он набрал 267,09 балла. После короткой программы Бричги занимал 8-е место (82,90; произвольная — 184,19).

Второе место занял итальянец Николай Мемола (262,61 балла). Третьим стал двукратный победитель чемпионата Европы Адам Сяо Хим Фа (257,99), лидировавший после короткой программы (93,12; произвольная — 164,87).

26-летний Бричги впервые в карьере выиграл этот турнир. В прошлом году он занял пятое место на чемпионате Европы, а в 2023 был третьим.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025. Таллин (Эстония)

Мужчины. Итоговое положение

1. Лукаш Бричги (Швейцария) — 267,09 балла

2. Николай Мемола (Италия) — 262,61

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 257,99

4. Ника Эгадзе (Грузия) — 243,87

5. Маттео Риццо (Италия) — 241,21

Адам Сяо Хим Фа
Лукаш Бричги
Ника Эгадзе
Николай Мемола
Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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