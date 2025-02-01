Гиньяр и Фаббри третий раз подряд выиграли чемпионат Европы

Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри одержали победу в танцах на льду на чемпионате Европы-2025 в Таллине.

По сумме двух программ они набрали 212,12 балла.

Серебряный медали турнира завоевали спортсмены из Франции Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо (206,76), бронза — у британцев Лайлы Фир и Льюиса Гибсона (206,02).

Бывшие российские фигуристы, представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли 8-е место (190,15).

Гиньяр и Фаббри третий год подряд становятся чемпионами Европы. Также на их счету две бронзовых награды турнира.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025. Таллин (Эстония)

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 212,12 балла

2. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 206,76

3. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 206,02...

8. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 190,15