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Сегодня, 18:00

Чемпионат Европы по фигурному катанию: трансляция произвольной программы мужчин

Произвольная программа у мужчин на ЧЕ по фигурному катанию пройдет 1 февраля
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Таллине (Эстония) с 29 января по 2 февраля. В субботу, 1 февраля, на стадионе «Тондираба Айс Холл» будут разыграны медали в мужском одиночном катании.

В прямом эфире турнир показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция произвольной программы у мужчин начнется в 19.00 по московскому времени и будет доступна по платной подписке на стриминговый сервис.

По итогам короткой программы лидирует французский фигурист Адам Сяо Хим Фа, набравший 93,12 балла. Второе место занимает грузин Ника Эгадзе — 91,94 балла. Третьим стал представляющий Польшу Владимир Самойлов — 85,98.

Результаты чемпионата Европы можно отслеживать в ленте новостей и разделе чемпионата Европы по фигурному катанию на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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