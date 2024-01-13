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Чемпионат Европы

Сегодня, 10:30

Чемпионат Европы: расписание и где смотреть трансляции 13 января

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Reuters
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Чемпионат Европы по фигурному катанию завершится в субботу, 13 января. В заключительный соревновательный день женщины и танцоры представят свои произвольные программы. Российские фигуристы не принимают участия в европейском первенстве из-за отстранения.

Следить за выступлениями в прямом эфире можно с помощью онлайн-платформы Okko Sport. Женщины выйдут на лед в 14.00 по московскому времени. Танцоры покажут свои произвольные танцы в 19.30.

В женском турнире после короткой программы лидирует бельгийка Луна Хендрикс — она набрала 74,66 балла за свое выступление. Экс-россиянка Анастасия Губанова, представляющая Грузию, идет на третьем месте (68,96).

В танцах на льду на первом месте после первого вида программы идут итальянцы Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри — в их активе 86,80 балла. Бывший российский дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин, ныне представляющие Грузию, набрали 76,33 балла и занимают 7-е место.

Расписание чемпионата Европы-2024 13 января

  • Женщины, произвольная программа — начало в 14:00
  • Танцы на льду, произвольный танец — начало в 19:30.

*Время начала соревнований — московское.

Кто из бывших россиян выступает на турнире в Литве — читайте в нашем материале.

Чемпионат Европы по фигурному катанию: медальный зачет, календарь, новости, статьи и спортсмены и команды.

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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