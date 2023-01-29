Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

Сегодня, 12:53

Чемпионка Санкт-Петербурга по фигурному катанию набрала больше баллов, чем чемпионка Европы. Она описала это одним словом

Чемпионка Санкт-Петербурга по фигурному катанию набрала больше баллов, чем чемпионка Европы
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Ксения Гущина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Победительница чемпионата Санкт-Петербурга Ксения Гущина по просьбе журналистов сравнила свои баллы на победном для себя турнире с результатом Анастасии Губановой на чемпионате Европы. Гущина выиграла чемпионат города, набрав 220,13 балла, Губанова получила 199,91.

— Ощущения невероятные, публика очень хорошо поддерживала. Очень хочется на следующих соревнованиях так же кататься. Балл больше, чем у чемпионки Европы? Это... интересно. Хотелось бы, конечно, еще на чемпионат Европы съездить. (смеется) Не смотрела его, только результаты видела. Следующий старт — финал Гран-при, — сказала Гущина.

Фигурное катание
Ксения Гущина
3
Обсудить
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался
Глава военного комитета НАТО заявил о готовности альянса к конфронтации с РФ
Экс-посол Украины Мельник попросил ФРГ передать Киеву подводную лодку
Прокуратура Москвы сообщила об убийстве мужчиной жены и сына на севере города
Стали известны мотивы двойного убийства на Флотской улице в Москве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023: все результаты