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Сегодня, 08:00

Дэвис и Смолкин: за какую страну выступают дочь Тутберидзе и сын актера на чемпионате Европы

Дэвис и Смолкин выступят в составе сборной Грузии на чемпионате Европы
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин выступит за Грузию на чемпионате Европы в Каунасе. До текущего сезона фигуристы представляли Россию.

Последнее выступление пары за российскую сборную состоялось в феврале 2022 года на Олимпийских играх в Пекине. В сезоне-2022/23 пара не выступала на соревнованиях, не приезжала в Россию на контрольные прокаты и турниры, однако числилась в основном составе национальной сборной. И во всех комментариях фигуристы называли себя спортсменами российской команды.

В июне 2023 года Совет Международного союза конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов. Таким образом, до особого заявления, которого на данный момент еще не последовало, российские фигуристы не имеют возможности соревноваться на зарубежных стартах.

В июне 2023 года стало известно о том, что Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство. С текущего сезона пара представляет сборную Грузии. В августе Диана и Глеб стали победителями турнира Ice Dance International. В октябре фигуристы выиграли Budapest Trophy в танцах на льду и стали вторыми на Мемориале Ондрея Непелы, а в ноябре заняли первое место на Мемориале Дениса Тена.

Чемпионат Европы-2024 пройдет в Литве с 8 по 14 января 2024 года.

Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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