Дэвис и Смолкин: когда дочь Тутберидзе и сын актера выступают на чемпионате Европы

Танцевальный дуэт Диана Дэвис — Глеб Смолкин будет выступать за Грузию на чемпионате Европы в Каунасе. Их первый прокат состоится в пятницу, 12 января. В этот день фигуристы представят ритм-танец. Начало — 13.00 по московскому времени.

Второй прокат пары в рамках европейского первенства пройдет в субботу, 13 января. Дэвис и Смолкин в этот день должны выступить с произвольным танцем. Начало выступлений танцоров назначено на 19.30 (мск).

В январе 2022 года фигуристы дебютировали на чемпионате Европы, проводившемся в эстонской столице Таллине, где заняли седьмое место. За произвольный танец Дэвис и Смолкин получили от судей 113,29 балла и в сумме 186,61.

Дэвис и Смолкин встали в пару в сезоне-2018/19. В июне 2023-го Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход танцевальной пары в сборную Грузии с сезона-2023/24. Диана — дочь российского тренера Этери Тутберидзе, ее партнер Глеб— сын актера Бориса Смолкина.