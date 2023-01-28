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Чемпионат Европы

Сегодня, 19:18

Экс-россиянка Губанова рассказала, как Алиев помог ей победить на чемпионате Европы

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Анастасия Губанова.
Фото AFP
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Анастасия Губанова, ранее выступавшая за Россию, а сейчас соревнующаяся за Грузию, рассказала о том, как чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев помог ей настроиться на выступление на чемпионате континета этого года. Фигуристка выиграла турнир, проходящий в Финляндии.

— Моя группа в Санкт-Петербурге — это как моя вторая семья. Ребята очень сильно меня поддерживали. Конечно, и Дмитрий Алиев. У нас с ним было много душевных разговоров, так как он тоже чемпион Европы. Он передал мне свой опыт, которым я воспользовалась. Хочется сказать спасибо ему за его поддержку, а также всей моей группе, — сказала Губанова.

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20-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48). На третьей строчке расположилась Кимми Репон из Швейцарии (192,51).

Анастасия Губанова. Россиянка, выступающая за Грузию, — новая чемпионка Европы! В Петербурге верили в медаль Губановой

Фигурное катание
Анастасия Губанова
Дмитрий Алиев
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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