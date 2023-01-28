Экс-россиянка Губанова рассказала, как Алиев помог ей победить на чемпионате Европы

Анастасия Губанова, ранее выступавшая за Россию, а сейчас соревнующаяся за Грузию, рассказала о том, как чемпион Европы-2020 Дмитрий Алиев помог ей настроиться на выступление на чемпионате континета этого года. Фигуристка выиграла турнир, проходящий в Финляндии.

— Моя группа в Санкт-Петербурге — это как моя вторая семья. Ребята очень сильно меня поддерживали. Конечно, и Дмитрий Алиев. У нас с ним было много душевных разговоров, так как он тоже чемпион Европы. Он передал мне свой опыт, которым я воспользовалась. Хочется сказать спасибо ему за его поддержку, а также всей моей группе, — сказала Губанова.

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20-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48). На третьей строчке расположилась Кимми Репон из Швейцарии (192,51).