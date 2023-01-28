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Чемпионат Европы

Сегодня, 18:35

Буянова — о победе Губановой на чемпионате Европы: «Поздравляю Настю! Это русская школа, она видна»

Буянова прокомментировала победу грузинской фигуристки Губановой на чемпионате Европы
Артем Бухаев
Корреспондент
Анастасия Губанова.
Фото AFP
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Заслуженный тренер России Елена Буянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023 в Эспоо (Финляндия).

«Поздравляю Настю! Это русская школа, она видна. И она намного превосходит всех. Это первая победа грузинской девушки. От души поздравляю Настю и грузинское руководство. Она оказалась в нужное время, в нужный час. Использовала свой момент, а это дано не каждому. Луна Хендрикс тоже ехала на первое место, все карты в руки. Но выиграла Настя! Очень рада за нее по-человечески. Естественно, свяжусь с ней, поздравлю. Она столько лет тренировалась, шла к этому. Молодец!» — сказала Буянова «СЭ».

20-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48). На третьей строчке располагается Кимми Репон из Швейцарии (192,51).

Анастасия Губанова. Грузинская фигуристка Губанова выиграла чемпионат Европы-2023, Хендрикс — вторая
Фигурное катание
Анастасия Губанова
Елена Буянова (Водорезова)
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Бестемьянова отметила вклад российского фигурного катания в победу Губановой на ЧЕ-2023