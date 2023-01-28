Заслуженный тренер России Елена Буянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на победу грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023 в Эспоо (Финляндия).

«Поздравляю Настю! Это русская школа, она видна. И она намного превосходит всех. Это первая победа грузинской девушки. От души поздравляю Настю и грузинское руководство. Она оказалась в нужное время, в нужный час. Использовала свой момент, а это дано не каждому. Луна Хендрикс тоже ехала на первое место, все карты в руки. Но выиграла Настя! Очень рада за нее по-человечески. Естественно, свяжусь с ней, поздравлю. Она столько лет тренировалась, шла к этому. Молодец!» — сказала Буянова «СЭ».

20-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48). На третьей строчке располагается Кимми Репон из Швейцарии (192,51).