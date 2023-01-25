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Чемпионат Европы

Сегодня, 16:36

Энберт предположил, как могли бы выступить российские фигуристы на чемпионате Европы

Виталий Косик
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в команде Александр Энберт высказался о чемпионате Европы по фигурному катанию без российских спортсменов.

«Конечно, посмотреть на европейское фигурное катание интересно. Наверное, смотреть буду. Точно буду смотреть пары. Без российских спортсменов, конечно, это совершенно другой турнир. Думаю, что в парном и женском одиночном катании результаты были бы близки к полному пьедесталу. В мужском одиночном было бы интересно понаблюдать за борьбой наших спортсменов с европейцами. Как показал чемпионат России, в танцах на льду у нас есть определенные сложности, а в Европе есть очень сильные дуэты. Думаю, только Худайбердиева и Базин смогли бы навязать борьбу и занять место на пьедестале», — приводит слова Энберта «Спорт День за Днем».

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/enbert-otsenil-kak-by-vystupili-rossiyskie-figuristy-na-chempionate-evropy-
Фигурное катание
Александр Энберт
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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