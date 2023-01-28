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Чемпионат Европы

Сегодня, 00:20

Европейские фигуристы ответили одной фразой на вопрос о возвращении россиян на международную арену

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Маттео Риццо, Адам Сяо Хим Фа и Лукас Бричги.
Фото AFP
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Корреспондент «СЭ» задал вопрос о решении МОК вернуть российских спортсменов на международную арену на пресс-конференции после чемпионата Европы в Эспоо (Финляндия).

Француз Адам Сяо Хим Фа, итальянец Маттео Риццо и швейцарец Лукас Бричги долго советовались с модератором, по-видимому, из-за плохого качества связи, затем за всех ответил Риццо: «Мы сейчас довольны нашими соревнованиями. (Дословно по-английски звучало так: We are happy with our competition right now)».

МОК анонсировал возвращение россиян на особых условиях 25 января. В случае участия российских фигуристов на чемпионате мира в марте туда смогут заявиться только по одному спортсмену или паре в каждом виде.

Фигурное катание
Адам Сяо Хим Фа
Лукаш Бричги
Маттео Риццо
МОК
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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