Фаворитка чемпионата Европы Хендрикс не считает, что ошиблась на каскаде из-за давления

Серебряный призер чемпионата мира-2022 Луна Хендрикс после проката короткой программы на чемпионате мира рассказала, почему грубо ошиблась на каскаде. По итогам первого дня соревнований в женском одиночном катании бельгийка занимает вторую строчку, уступая экс-россиянке Анастасии Губановой.

— Я сделала большую ошибку. Я знаю, что могу кататься намного лучше, я этого не показала. Поэтому очень расстроена. Хорошо, что есть не только сегодняшний день, а еще и субботний, когда я смогу показать, над чем работала.

Было ли давление из-за того, что могу выиграть титул? Нет, кажется, я просто допустила ошибку на заходе на каскад, прыжок не был достаточно взрывным для того, чтобы полностью докрутить его. Поэтому не получилось, и мне очень грустно из-за этого. Я знаю, что могу это сделать. Обидно, что это произошло сегодня.

Необычная короткая программа? Я люблю бросать вызов себе, пробовать разные стили. Не хочу быть фигуристкой, которая постоянно катается под медленную музыку. Поэтому я стараюсь быть разной каждый год, — сказала после проката фигуристка.

Произвольные программы девушки представят в субботу, 28 января.