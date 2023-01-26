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Чемпионат Европы

Сегодня, 19:21

Фаворитка чемпионата Европы Хендрикс не считает, что ошиблась на каскаде из-за давления

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Луна Хендрикс.
Фото Global Look Press
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Серебряный призер чемпионата мира-2022 Луна Хендрикс после проката короткой программы на чемпионате мира рассказала, почему грубо ошиблась на каскаде. По итогам первого дня соревнований в женском одиночном катании бельгийка занимает вторую строчку, уступая экс-россиянке Анастасии Губановой.

— Я сделала большую ошибку. Я знаю, что могу кататься намного лучше, я этого не показала. Поэтому очень расстроена. Хорошо, что есть не только сегодняшний день, а еще и субботний, когда я смогу показать, над чем работала.

Было ли давление из-за того, что могу выиграть титул? Нет, кажется, я просто допустила ошибку на заходе на каскад, прыжок не был достаточно взрывным для того, чтобы полностью докрутить его. Поэтому не получилось, и мне очень грустно из-за этого. Я знаю, что могу это сделать. Обидно, что это произошло сегодня.

Необычная короткая программа? Я люблю бросать вызов себе, пробовать разные стили. Не хочу быть фигуристкой, которая постоянно катается под медленную музыку. Поэтому я стараюсь быть разной каждый год, — сказала после проката фигуристка.

Произвольные программы девушки представят в субботу, 28 января.

Фигурное катание
Луна Хендрикс
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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