Фигуристка из Словении рассказала о разнице русского и европейского менталитетов

Словенская фигуристка Даша Грм, являющаяся самой возрастной действующей одиночницей мира, в интервью «СЭ» высказалась о разнице в подходах в российском и зарубежном спорте.

— Для многих русских удивительно, что люди катаются ради мест, а не удовольствия. Я даже слышал от наших чиновников — мол, посмотрите на Европу, где катаются люди вроде Грм, Николь Шотт. Это не в пример ниже уровень, чем российское фигурное катание. Что бы вы им ответили?

— Тут очень сложно понять разницу в менталитете. Даже юные фигуристки в России начинают кататься, потому что они хотят преуспеть, выиграть. Я начала просто потому что меня привели родители, чтобы мне было весело. Я была маленькая, надо было заняться чем-то активным, у меня пошло и так далее. Я не могла представить, что надо мной будет так довлеть результат, как в России. Уровень конкурентности у вас просто невероятный. Если бы я каталась в России, то давно бы закончила, еще в 10 лет. Очень сложно справляться с давлением не только на соревнованиях, но и на тренировках.

В Словении такого нет, можно наслаждаться процессом, в том числе на тренировках. Я могу больше креативить, участвовать в принятии решений, сама что-то ставить, выдвигать предложения. Я даже не могу придумать, как сравнить эти два подхода. Меня не волнует, что я не чемпионка мира. Я признаю, что недостаточно хороша, я не буду уже лучше технически. У меня нет сил и желания поддерживать тот технический уровень, который был. Для этого нужно делать очень много работы. Но мое тело не воспримет ее нормально.

Ну и если ты начнешь делать больше, на соревнованиях ты столкнешься с еще большим давлением. Я не готова к этому. Даже сейчас я чувствую давление перед этим чемпионатом Европы, хотя моя техническая оценка невысока. Иногда ты встаешь утром с настроением, что ты можешь все. Иногда ты скептичен по отношению к себе. Короче, у меня многое зависит от того, как я встаю с постели. (смеется)