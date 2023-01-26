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Сегодня, 08:01

Фигуристка из Словении вступилась за россиянок: «Они заслуживают свои высокие баллы. Упасть с четверного сложнее, чем прыгнуть тройной»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Даша Грм.
Фото Global Look Press
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Самая возрастная одиночница мира Даша Грм в интервью «СЭ» поддержала высокие оценки российских фигуристок на международных соревнованиях, но раскритиковала судей за выставление компонентов.

— Молодые могут очень много делать на тренировках и на следующий день быть свежими, вот в чем соль. Это надо учитывать. Но кто сказал, что они не могут соревноваться вместе? Просто судьи должны видеть, что если катается ребенок, то он не так выражает эмоции, у нее нет таких ребер и навыков катания, и они должны снижать компонентную оценку. Но они этого не делают, потому что видят, как они прыгают все на плюсы, делают быстрые вращения, все на скорости — конечно, она кажется хорошей фигуристкой. Но действительно ли у нее катание того же качества, что у фигуристок, которые не могут сделать все тройные?

Когда я услышала, что ценз поднимают до 17 лет, я не была против. Но не думаю, что это что-то изменит. Разница между 15 годами и 17 небольшая. Многие мои знакомые в фигурном катании, даже старше меня, ушли именно из-за прихода этих 15-летних девочек. А они задерживаются на год — два. А дальше травма или пубертат. А моя подруга могла еще кататься. Таким людям надо тоже давать больше возможностей. Но это палка о двух концах.

— Ваш монолог напоминает слова Николь Шотт, которая сказала, что русские могли упасть три раза и все равно выиграть 50 баллов. Можно сказать, что наши фигуристки немного бесили соперниц тем, что были настолько далеко?

— Но они заслуживают эти высокие баллы. Они были настолько лучше, даже во вращениях, связках. Они даже не отдыхали в программах, всегда в движении. Нельзя упрощать дело только до прыжков. Я знаю, что кто-то не разбирающийся в фигурном катании удивляется, когда побеждают те, кто два раза упал: «Почему, что происходит?» Но когда вы понимаете в этом спорте, то понятно, что когда вы падаете с элемента с высокой стоимостью, у вас остается большой запас.

— Но справедливо ли это?

— Думаю, да. Учитывая, как много они и страдают, почему это не справедливо?

— Я имею в виду шкалу. Упал с четверного или сделал чистый тройной — почти одно и то же. Хотя я не ISU, просто интересно ваше мнение.

— Я тоже не ISU. (смеется) Но как фигуристка я понимаю: упасть с чистого четверного гораздо сложнее, чем приземлить тройной. Так что логично, что они получают больше баллов.

Даша Грм. «Несправедливо, что русских отстранили. Но справедливо ли, что множество русских катаются за другие страны?» Интервью самой возрастной одиночницы мира
Фигурное катание
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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