Фигуристка из Словении вступилась за россиянок: «Они заслуживают свои высокие баллы. Упасть с четверного сложнее, чем прыгнуть тройной»

Самая возрастная одиночница мира Даша Грм в интервью «СЭ» поддержала высокие оценки российских фигуристок на международных соревнованиях, но раскритиковала судей за выставление компонентов.

— Молодые могут очень много делать на тренировках и на следующий день быть свежими, вот в чем соль. Это надо учитывать. Но кто сказал, что они не могут соревноваться вместе? Просто судьи должны видеть, что если катается ребенок, то он не так выражает эмоции, у нее нет таких ребер и навыков катания, и они должны снижать компонентную оценку. Но они этого не делают, потому что видят, как они прыгают все на плюсы, делают быстрые вращения, все на скорости — конечно, она кажется хорошей фигуристкой. Но действительно ли у нее катание того же качества, что у фигуристок, которые не могут сделать все тройные?

Когда я услышала, что ценз поднимают до 17 лет, я не была против. Но не думаю, что это что-то изменит. Разница между 15 годами и 17 небольшая. Многие мои знакомые в фигурном катании, даже старше меня, ушли именно из-за прихода этих 15-летних девочек. А они задерживаются на год — два. А дальше травма или пубертат. А моя подруга могла еще кататься. Таким людям надо тоже давать больше возможностей. Но это палка о двух концах.

— Ваш монолог напоминает слова Николь Шотт, которая сказала, что русские могли упасть три раза и все равно выиграть 50 баллов. Можно сказать, что наши фигуристки немного бесили соперниц тем, что были настолько далеко?

— Но они заслуживают эти высокие баллы. Они были настолько лучше, даже во вращениях, связках. Они даже не отдыхали в программах, всегда в движении. Нельзя упрощать дело только до прыжков. Я знаю, что кто-то не разбирающийся в фигурном катании удивляется, когда побеждают те, кто два раза упал: «Почему, что происходит?» Но когда вы понимаете в этом спорте, то понятно, что когда вы падаете с элемента с высокой стоимостью, у вас остается большой запас.

— Но справедливо ли это?

— Думаю, да. Учитывая, как много они и страдают, почему это не справедливо?

— Я имею в виду шкалу. Упал с четверного или сделал чистый тройной — почти одно и то же. Хотя я не ISU, просто интересно ваше мнение.

— Я тоже не ISU. (смеется) Но как фигуристка я понимаю: упасть с чистого четверного гораздо сложнее, чем приземлить тройной. Так что логично, что они получают больше баллов.