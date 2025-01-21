Фигуристка Луна Хендрикс не сможет выступить на чемпионате Европы в Таллине

Фигуристка Луна Хендрикс снялась с чемпионата Европы в Таллине из-за повреждения лодыжки.

«После дополнительного обследования выяснилось, что ее лодыжка еще слишком нестабильна, чтобы давать ей полную нагрузку и участвовать в соревнованиях. Дискомфорт сохранялся и причинял Луне постоянную давящую боль. МРТ, проведенная в прошлую пятницу, показала наличие жидкости и кисты», — приводит слова представителя команды Хендрикс Sporza.

25-летняя бельгийка является действующей чемпионкой Европы. Также в ее активе серебро (2022) и бронза (2023) европейского первенства. На чемпионатах мира Хендрикс занимала второе (2022) и третье места (2023).