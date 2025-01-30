Немецкая пара Хазе и Володин выиграла чемпионат Европы

30 января, 23:22
Немецкие фигуристы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин стали чемпионами Европы. Турнир проходит в Таллине (Эстония).
По итогам произвольной программы они набрали 140,89 балла, итог — 212,48 балла. Второе место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Макии (произвольная программа — 138,37, итог — 206, 89). Бронзовые медали выиграли грузинские фигуристы Анастасия Метелкина и Лука Берулава (134,85 и 191,88).
Со всеми результатами короткой программы у мужчин можно ознакомиться на сайте «СЭ».