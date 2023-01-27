Француз Адам Сяо Хим Фа выиграл чемпионат Европы-2023

Сегодня, 23:00
Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл чемпионат Европы-2023 по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия).
Спортсмен по сумме двух программ получил 267,77 балла. Второе место занял итальянец Маттео Риццо, набравший 259,92 балла. На третьей строчке Лукас Бричги из Швейцарии — 248,01 балла.
Итальянский фигурист Даниэль Грассль, тренировавшийся перед турниром под руководством Этери Тутберидзе, занял 6-е место (230,83 балла).
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Итоговое положение
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 267,77 балла
2. Маттео Риццо (Италия) — 259,92
3. Лукас Бричги (Швейцария) — 248,01
4. Кевин Аймо (Франция) — 240,92
5. Денис Васильев (Латвия) — 236,35
6. Даниэль Грассль (Италия) — 230,83
7. Ника Эгадзе (Грузия) — 220,65
8. Михаил Селевко (Эстония) — 218,30
9. Андреас Нордебак (Швеция) — 212,95
10. Габриэле Франджипани (Италия) — 211,62
11. Маурицио Цандрон (Австрия) — 207,68
12. Томас-Льоренс Гуарино Сабате (Испания) — 205,19
13. Марк Городницкий (Израиль) — 202,34
14. Вальтер Виртанен (Финляндии) — 198,28
15. Никита Старостин (Германия) — 197,97
16. Морис Квителашвили (Грузия) — 194,59
17. Владимир Самойлов (Польша) — 191,59