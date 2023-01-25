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Чемпионат Европы

Сегодня, 23:13

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа лидирует после короткой программы на чемпионате Европы

Мария Гусева
Адам Сяо Хим Фа.
Фото Global Look Press
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Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл короткую программу на чемпионате Европы. Спортсмен получил за прокат 96,53 балла.

Второе место занял итальянец Маттео Риццо, набравший 86,46 балла. На третьей строчке латвиец Денис Васильев — 84,81 балла.

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, тренировавшийся перед турниром под руководством Этери Тутберидзе, после короткой программы занимает 8-е место.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия.

Мужчины, короткая программа.

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 96,53 балла

2. Маттео Риццо (Италия) — 86,46

3. Денис Васильев (Латвия) — 84,81

4. Кевин Аймоз (Франция) — 83,75

5. Лукас Бричги (Швейцария) — 79,26

6. Владимир Самойлов (Польша) — 78,26

7. Габриэле Франджипани (Италия) — 77,35

8. Даниэль Грассль (Италия) — 77,03

9. Андреас Нордебек (Швеция) — 75,98

10. Никита Старостин (Германия) — 74,70

Произвольные программы мужчины представят завтра, 26 января.

Фигурное катание
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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