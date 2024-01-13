Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат Европы

13 января, 23:18

Гончаренко рассказала, как отразилось на чемпионате Европы неучастие фигуристок из России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о выступлении медалисток чемпионата Европы в женском одиночном катании.

Золото выиграла представительница Бельгии Луна Хендрикс. Второе место заняла Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Бронзовым призером стала еще одна бельгийская фигуристка Нина Пинцарроне.

«Все трое прокатали произвольную программу чисто, безошибочно. У Луны Хендрикс и короткая, и произвольная программы очень яркие, произвольная у нее танцевально эффектная, комбинезон ей очень идет. И Настя очень хорошо прокатала. Последней выходила Нина Пинзарроне, которой было еще тяжелее, но надо отдать ей должное — она чисто откаталась. И не просто чисто, а с хорошим настроением, держала образ программы. Поэтому борьба за тройку была интересной», — приводит ТАСС слова Гончаренко.

Тренер также рассказала, как влияет на турнир отсутствие российских фигуристок.

«Не хватает наших девчонок, поскольку борьба была бы еще острей, накаленней. Технический набор был бы совершенно другой. Я думаю, что вряд ли бы призеры стремились технически усложнить свою программу. Каждому свое, сейчас так проходит чемпионат Европы, и мы его смотрим, наслаждаемся фигурным катанием таким, какое оно есть», — добавила она.

Российские фигуристы не принимают участия в соревнованиях из-за отстранения по решению Международного союза конькобежцев (ISU).

Источник: https://tass.ru/sport/19724293
Фигурное катание
Инна Гончаренко
3
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
Читайте также
Политолог заявил о смене Будановым позиции по России
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Возле тела российской туристки в Турции нашли пачки снотворного и пустые бутылки
Выдворенный из Латвии пенсионер Катков прибыл в Калининград
Популярное видео
Валиева — чемпионка, Щербакова — вторая: итоги чемпионата Европы
Валиева, Трусова, Хендрикс: после короткой программы на чемпионате Европы
Прогнозы на чемпионат Европы: Валиева против Трусовой и Щербаковой
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Свищев — о желании фехтовальщика Биды выступить за сборную США: «Ему это аукнется»
Поздняков ожидает, что CAS вынесет ангажированное решение по апелляции ОКР
Бежавшие за океан фехтовальщики просятся в сборную США. В России им грозит тюрьма
Конькобежец Елистратов: «Россиян не ждут на международной арене»
Тардиф заявил, что ИИХФ не связывает отстранение России и Израиля с политикой
Свищев назвал теоретическими шансы российских керлингистов выступить на Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Итальянцы Гиньяр и Фаббри выиграли второй чемпионат Европы подряд, Дэвис и Смолкин стали восьмыми