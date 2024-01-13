Гончаренко рассказала, как отразилось на чемпионате Европы неучастие фигуристок из России

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась мнением о выступлении медалисток чемпионата Европы в женском одиночном катании.

Золото выиграла представительница Бельгии Луна Хендрикс. Второе место заняла Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Бронзовым призером стала еще одна бельгийская фигуристка Нина Пинцарроне.

«Все трое прокатали произвольную программу чисто, безошибочно. У Луны Хендрикс и короткая, и произвольная программы очень яркие, произвольная у нее танцевально эффектная, комбинезон ей очень идет. И Настя очень хорошо прокатала. Последней выходила Нина Пинзарроне, которой было еще тяжелее, но надо отдать ей должное — она чисто откаталась. И не просто чисто, а с хорошим настроением, держала образ программы. Поэтому борьба за тройку была интересной», — приводит ТАСС слова Гончаренко.

Тренер также рассказала, как влияет на турнир отсутствие российских фигуристок.

«Не хватает наших девчонок, поскольку борьба была бы еще острей, накаленней. Технический набор был бы совершенно другой. Я думаю, что вряд ли бы призеры стремились технически усложнить свою программу. Каждому свое, сейчас так проходит чемпионат Европы, и мы его смотрим, наслаждаемся фигурным катанием таким, какое оно есть», — добавила она.

Российские фигуристы не принимают участия в соревнованиях из-за отстранения по решению Международного союза конькобежцев (ISU).