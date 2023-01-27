Грассль раскрыл, что сказала ему Тутберидзе после проката на чемпионате Европы

Итальянский фигурист Даниэль Грассль рассказал «СЭ», что уже успел пообщаться с тренерами после своего выступления на чемпионате Европы. В настоящее время спортсмен тренируется под руководством тренерского штаба Этери Тутберидзе.

На турнире в Финляндии Грассля сопровождают Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

— Моя мечта была поехать к Этери, это один из лучших тренеров. Но из-за всей ситуации это было неудобно. Я хотел попробовать тренироваться в Америке, но там было сложно. Я счастлив, что я принял такое решение. Сейчас будет долгий процесс, хочу побороться.

Что сказали тренеры? На тренировках все было лучше, я хорошо катался, хотя было трудном из-за всей ситуации. Они сказали мне много вещей, как улучшиться, мы еще увидимся через три недели. Буду работать. Я уже поговорил с Этери, она сказала, что впереди еще много работы, это только начало, — заявил фигурист.

Итальянский фигурист занял шестое место на чемпионате Европы-2023. По сумме двух программ он набрал 230,83 балла. Победил француз Адам Сяо Хим Фа.