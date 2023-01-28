Сегодня, 17:59
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова выиграла чемпионат Европы-2023 в Эспоо (Финляндия).
20-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48). На третьей строчке расположилась Кимми Репон из Швейцарии (192,51).
Российские и белорусские фигуристы решением ISU отстранены от участия во всех международных соревнованиях.
На чемпионате Европы-2022 Губанова заняла седьмое место, а Хендрикс была четвертой. Первые три строчки на турнире тогда заняли российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Женщины
Итоговое положение
1. Анастасия Губанова (Грузия) — 199,91 балла
2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 193,48
3. Кимми Репон (Швейцария) — 192,51
4. Екатерина Куракова (Польша) — 186,90
5. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 185,92
6. Нина Петрыкина (Эстония) — 183,74
7. Янна Юркинен (Финляндия) — 176,96
8. Лара Наки Гутманн (Италия) — 169,29
9. Николь Шотт (Германия) — 163,82
10. Юлия Саутер (Румыния) — 160,42
11. Софья Степченко (Латвия) — 159,34
12. Ольга Микутина (Австрия) — 159,34
13. Марилена Китромилис (Кипр) — 158,91
14. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) — 158,10
15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 156,95