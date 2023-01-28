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Чемпионат Европы

Сегодня, 17:59

Грузинская фигуристка Губанова выиграла чемпионат Европы-2023, Хендрикс — вторая

Ана Горшкова
Корреспондент
Анастасия Губанова.
Фото Reuters
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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова выиграла чемпионат Европы-2023 в Эспоо (Финляндия).

20-летняя спортсменка по сумме двух программ набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48). На третьей строчке расположилась Кимми Репон из Швейцарии (192,51).

Российские и белорусские фигуристы решением ISU отстранены от участия во всех международных соревнованиях.

На чемпионате Европы-2022 Губанова заняла седьмое место, а Хендрикс была четвертой. Первые три строчки на турнире тогда заняли российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Женщины

Итоговое положение

1. Анастасия Губанова (Грузия) — 199,91 балла

2. Луна Хендрикс (Бельгия) — 193,48

3. Кимми Репон (Швейцария) — 192,51

4. Екатерина Куракова (Польша) — 186,90

5. Нина Пинзарроне (Бельгия) — 185,92

6. Нина Петрыкина (Эстония) — 183,74

7. Янна Юркинен (Финляндия) — 176,96

8. Лара Наки Гутманн (Италия) — 169,29

9. Николь Шотт (Германия) — 163,82

10. Юлия Саутер (Румыния) — 160,42

11. Софья Степченко (Латвия) — 159,34

12. Ольга Микутина (Австрия) — 159,34

13. Марилена Китромилис (Кипр) — 158,91

14. Линдсей ван Зундерт (Нидерланды) — 158,10

15. Эва-Лотта Кийбус (Эстония) — 156,95

Анастасия Губанова
Кимми Репон
Луна Хендрикс
4
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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