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Чемпионат Европы

Сегодня, 17:09

Хендрикс посвятила победу на чемпионате Европы скончавшейся подруге

Алина Савинова
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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс высказалась о значимости победы на чемпионате Европы-2024.

«Это многое значит для меня. Я очень усердно работала и ждала этого момента. Очень приятно осуществить свою мечту. Также я хотела бы упомянуть кое-кого очень важного. После короткой программы я узнала о том, что человек, с которым я много тренировалась в прошлом, скончался. Я хочу посвятить эту победу ей», — отметила спортсменка.

24-летняя Хендрикс впервые в карьере выиграла чемпионата Европы. В прошлом году она завоевала серебряную медаль турнира.

Второй на чемпионате Европы-2024 стала Анастасия Губанова, выступающая за Грузию. Третье место заняла еще одна представительница Бельгии Нина Пинцарроне.

Источник: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20240113_93919351
Луна Хендрикс
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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