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Чемпионат Европы

Сегодня, 20:26

Хендрикс призналась, что была удивлена оценкам за короткую программу на чемпионате Европы

Алина Савинова
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Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс поделилась впечатлениями от выступления в короткой программе на чемпионате Европы-2024 в литовском Каунасе.

«Я получила удовольствие от сегодняшнего проката. Я была удивлена, увидев оценки, потому что каталась на трясущихся ногах. Знаю, что могу добиться большего. Я действительно боролась за каскад во второй половине. Я шла на риск, но мне хотелось попробовать», — сказала Хендрикс.

Хендрикс победила в короткой программе на чемпионате Европы, набрав 74,66 балла. Второе место заняла еще одна представительница Бельгии Нина Пинцарроне (69,70 балла). Третьей стала действующая чемпионка Европы Анастастия Губанова (68,96 балла).

Источник: https://www.goldenskate.com/
Фигурное катание
Луна Хендрикс
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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