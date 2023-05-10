Роднина — об отказе Венгрии проводить чемпионат Европы: «В первый раз, что ли?»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на отказ Венгрии от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию.

«Такое происходит в первый раз, что ли? Инсбрук отказывался от проведения Олимпийских игр, Америка тоже отказывалась. Сейчас тем более экономика всех стран переживает не лучшие времена. Не могу сказать, что это частый процесс, но это процесс, который периодически возникает. А вообще, для проведения чемпионата Европы особой инфраструктуры не надо. Одно тренировочное поле и одно поле для выступлений. Гостиницы есть в любом большом городе», — сказала Роднина «СЭ».

Турнир должен был пройти в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года.

Новое место проведения чемпионата Европы будет определено на основе заявок национальных федераций, которые можно будет подать до 26 мая этого года.