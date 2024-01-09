Роднина — о чемпионате Европы-2024: «Что там смотреть?»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина рассказала «СЭ» будет ли смотреть чемпионат Европы-2024.

«Буду ли я смотреть чемпионат Европы? Скорее всего, нет. Может быть, отрывки парного катания и сильнейших мужчин, женщин. Что там смотреть-то? Чемпионат Европы и в прошлом году был неинтересен. И чемпионат мира после Олимпийских игр был неинтересен. Но им иногда нужно почувствовать себя королями, потому что, когда есть наши спортсмены, они всегда себя чувствуют «шестерками», — сказала Роднина корреспонденту «СЭ» Анастасии Тынянкиной.

Чемпионат Европы-2024 по фигурному катанию пройдет в Каунасе (Литва) с 10 по 14 января.