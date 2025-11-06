Видео
6 ноября, 19:40

Слуцкая пожелала удачи лишенной золота Валиевой: «Будет цель вновь выступать и доказать всем, что она все может»

Дарик Агаларов

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить фигуристку Камилу Валиеву золота ЧЕ-2022.

«Это очень грустно, честно. Давайте мы пожелаем ей удачи. Сейчас все закончится, мы когда-нибудь вернемся на международную арену и у нее будет шанс доказать, что она действительно сильная и хорошая спортсменка. Но это грустно и очень обидно. У нас до последнего пытаются все отнять, особенно у Камилы. Будет цель вновь выступить и доказать всем, что она все может», — сказала Слуцкая «СЭ».

ISU утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года, присудив победу россиянке Анне Щербаковой. Второе место заняла еще одна представительница России — Александра Игнатова (Трусова). Третьей стала бельгийка Луна Хендрикс.

Изначально турнир выиграла Валиева, однако ее результаты были аннулированы после того, как фигуристку признали виновной в нарушении антидопинговых правил.

