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Чемпионат Европы

Сегодня, 19:53

ISU исправил ошибку в анонсе чемпионата Европы и добавил фото действующей чемпионки Губановой

Ана Горшкова
Корреспондент
Анастасия Губанова.
Фото Global Look Press
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Международный союз конькобежцев (ISU) переделал анонс к чемпионату Европы-2024, добавив фотографию действующей чемпионки в одиночном катании, представительницы Грузии Анастасии Губановой.

Изначально ISU опубликовал пост, где были все победители прошлогоднего турнира, кроме Губановой. Вместо нее на снимке была Луна Хендрикс, занявшая второе место в 2023 году. Однако через некоторое время этот пост был удален и опубликован заново с фотографией действующей чемпионки.

Новый пост ISU.
Фото Twitter

В комментариях под новой публикацией один из пользователей написал: «Я ценю, что вы исправились. Но я все еще жду публичных извинений перед Губановой и грузинской федерацией».

Анастасия Губанова
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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ISU в анонсе к чемпионату Европы не стал публиковать фото действующей чемпионки Губановой

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