ISU лишил Валиеву золотой медали ЧЕ-2022, победительницей стала Щербакова

Международный союз конькобежцев (ISU) официально лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы-2022.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение о дисквалификации спортсменки.

Теперь победительницей турнира признана российская фигуристка Анна Щербакова. Серебро досталось россиянке Александре Трусовой, а бронзу получит бельгийка Луна Хендрикс.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил начиная с 25 декабря 2021 года и аннулировал все ее результаты с этой даты. Запрет на участие в соревнованиях для нее будет действовать до декабря 2025 года.