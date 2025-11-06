Видео
6 ноября, 18:29

ISU лишил Валиеву золотой медали ЧЕ-2022, победительницей стала Щербакова

Анастасия Пилипенко
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный союз конькобежцев (ISU) официально лишил российскую фигуристку Камилу Валиеву золотой медали чемпионата Европы-2022.

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение о дисквалификации спортсменки.

Теперь победительницей турнира признана российская фигуристка Анна Щербакова. Серебро досталось россиянке Александре Трусовой, а бронзу получит бельгийка Луна Хендрикс.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил начиная с 25 декабря 2021 года и аннулировал все ее результаты с этой даты. Запрет на участие в соревнованиях для нее будет действовать до декабря 2025 года.

