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Сегодня, 15:17

ISU не связывался с Щербаковой по поводу передачи золотой медали чемпионата Европы-2022

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Международный союз конькобежцев (ISU) не связывался с фигуристкой Анной Щербаковой по поводу передачи золотой медали чемпионата Европы 2022 года. Как информирует ТАСС, на вопрос журналистов 20-летняя россиянка отрицательно помотала головой.

Камила Валиева, Софья Акатьева и&nbsp;Елизавета Туктамышева на&nbsp;чемпионате России-2023. Медали и призовые Валиевой так и не перераспределены между ее соперницами. После вердикта суда прошел почти год

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы, в том числе ее победа на чемпионате Европы 2022 года. Таким образом, золотую медаль европейского первенства получит Щербакова, серебро — россиянка Александра Игнатова (до замужества — Трусова), бронзу — бельгийка Луна Хендрикс.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира 2021 года. В 2021 году фигуристка в составе сборной России выиграла золото командного первенства мира.

Источник: ТАСС
Анна Щербакова
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