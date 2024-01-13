Итальянцы Гиньяр и Фаббри выиграли второй чемпионат Европы подряд, Дэвис и Смолкин стали восьмыми

Сегодня, 22:54
Итальянские фигуристы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри завоевали золотые медали в танцах на льду на чемпионате Европы 2024 года.
Дуэт по сумме двух программ набрал 214,38 балла. Гиньяр и Фаббри стали чемпионами Европы второй год подряд. Также они являются двукратными бронзовыми призерами турнира.
Вторыми на чемпионате Европы-2024 финишировали британцы Лайла Фер и Льюис Гибсон (210,82). На третьей позиции разместились Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс из Литвы (203,37).
Выступающие за Грузию Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли итоговое восьмое место с результатом 189,46 балла.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Произвольный танец. Топ-8
1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 127,58
2. Лайла Фер — Льюис Гибсон (Великобритания) — 125,62
3. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 122,64
4. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 118,70
5. Луасиа Деможо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 116,46
6. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 115,72
7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 114,87
8. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 113,13
Итоговое положение
1. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 214,38
2. Лайла Фер — Льюис Гибсон (Великобритания) — 210,82
3. Эллисон Рид — Саулюс Амбрулевичюс (Литва) — 203,37
4. Евгения Лопарева — Жоффре Бриссо (Франция) — 197,17
5. Луасиа Деможо — Тео Ле Мерсье (Франция) — 192,15
6. Юлия Турккила — Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 192,08
7. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия) — 191,55
8. Диана Дэвис — Глеб Смолкин (Грузия) — 189,46