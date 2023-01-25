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Чемпионат Европы

Сегодня, 23:38

Итальянец Грассль рассказал, что столкнулся с хейтом из-за перехода к Тутберидзе

Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Итальянский фигурист Даниэль Грассль после короткой программы на чемпионате Европы в Финляндии рассказал, что стокнулся с хейтом после перехода в группу Этери Тутберидзе.

— Мне было сложно вернуться на лед, потому что вокруг было много хейта. Я старался ничего не читать и ничего не смотреть, потому что это было больно, — сказал фигурист.

На чемпионате Европы Грассля выводили на короткую программу Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, тренеры в команде Тутберидзе. По итогам первого дня соревнования Даниэль занимает восьмое место.

Фигурное катание
Даниил Глейхенгауз
Даниэль Грассль
Сергей Дудаков
Этери Тутберидзе
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Итальянец Грассль впервые рассказал о работе с Тутберидзе