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Чемпионат Европы

Сегодня, 22:52

Итальянские танцоры Гиньяр и Фаббри выиграли чемпионат Европы-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри.
Фото Reuters
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Итальянский танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия).

По сумме двух программ они набрали 210,44 балла. Вторыми стали представители Великобритании Лила Фир и Льюис Гибсон, которые набрали 207,89 балла.

Тройку лучших замкнули Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс из Финляндии — 198,21 балла.

На чемпионате Европы-2022 Гиньяр и Фаббри заняли третье место. Первое и второе тогда завоевали российские танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 210,44 балла

2. Лила Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) — 207,89

3. Юулия Турккила / Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 198,21

4. Эллисон Рид / Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 195,67

5. Евгения Лопарева / Жоффре Бриссо (Франция) — 191,85

6. Натали Ташлерова / Филип Ташлер (Чехия) — 188,34

7. Луасиа Демужо / Тео Ле Мерсье (Франция) — 179,96

8. Мария Казакова / Георгий Ревия (Грузия) — 175,82

9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург / Беньямин Штеффан (Германия) — 169,17

10. Мария Игнатьева / Даниил Земко (Венгрия) — 167,08

Фигурное катание
Лила Фир/Льюис Гибсон
Шарлен Гиньяр/ Марко Фаббри
Юулия Турккила/Маттиас Верслуйс
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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