Итальянские танцоры Гиньяр и Фаббри выиграли чемпионат Европы-2023

Сегодня, 22:52
Итальянский танцевальный дуэт Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграл чемпионат Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия).
По сумме двух программ они набрали 210,44 балла. Вторыми стали представители Великобритании Лила Фир и Льюис Гибсон, которые набрали 207,89 балла.
Тройку лучших замкнули Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс из Финляндии — 198,21 балла.
На чемпионате Европы-2022 Гиньяр и Фаббри заняли третье место. Первое и второе тогда завоевали российские танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023
Эспоо, Финляндия
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Шарлен Гиньяр / Марко Фаббри (Италия) — 210,44 балла
2. Лила Фир / Льюис Гибсон (Великобритания) — 207,89
3. Юулия Турккила / Маттиас Верслуйс (Финляндия) — 198,21
4. Эллисон Рид / Саулиус Амбрулевичюс (Литва) — 195,67
5. Евгения Лопарева / Жоффре Бриссо (Франция) — 191,85
6. Натали Ташлерова / Филип Ташлер (Чехия) — 188,34
7. Луасиа Демужо / Тео Ле Мерсье (Франция) — 179,96
8. Мария Казакова / Георгий Ревия (Грузия) — 175,82
9. Дженнифер Янсе ван Ренсбург / Беньямин Штеффан (Германия) — 169,17
10. Мария Игнатьева / Даниил Земко (Венгрия) — 167,08