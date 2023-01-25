Конти и Мачии лидируют после короткой программы у пар на чемпионате Европы

Итальянская пара Сара Конти и Никколо Мачии выиграли короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию. Спортсмены набрали за прокат 70,45 балла. Второе место занимает немецкая пара Анника Хокке и Роберт Кункель, набравшая 67,08 балла. Третьими стали Алиса Ефимова и Рубен Бломмар из Германии — 62,77 балла. Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия. Пары, короткая программа. 1. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 70,45 балла 2. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) — 67,08 3. Алиса Ефимова/Рубен Бломмар (Германия) — 62,77 4. Камий Ковалев/Павел Ковалев (Франция) — 62,46 5. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) — 59,48 6. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 57,97 7. Нина Осипова/Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) — 54,16 8. Лукреция Беккари/Маттео Гуаризе (Италия) — 53,29 9. Анастасия Вайпан-Ло/Люк Дигби (Великобритания) — 49,43 10. Виолетта Серова/Иван Хобта (Украина) — 47,53 11. Федерика Симиоли/Алессандро Зарбо (Чехия) — 46,68 12. София Шаллер/Ливио Майр (Австрия) — 45,40 13. Грета Крафорд/Джон Крафорд (Швеция) — 42,55 Произвольные программы пары представят завтра, 26 января.