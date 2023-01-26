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Чемпионат Европы

Сегодня, 20:31

Леонова оценила результаты фигуристов на чемпионате Европы: «По баллам ситуация плачевная»

Мария Гусева
Алена Леонова.
Фото Ксения Нуртдинова
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Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова поделилась впечатлениями от чемпионата Европы-2023, который проходит без российских фигуристов.

«Чемпионат Европы смотрю из-за Анастасии Губановой, потому что ставила ей программы, — цитирует Sport24 Леонову. — На мой взгляд, она откатала короткую очень хорошо. Правда, были недочеты в конце программы. По прыжкам у меня нет никаких вопросов. В целом, я довольна ее выступлением. Настя получила хорошие для себя баллы. У нее давно не было такого результата. Это здорово! Она идет вперед. На следующем старте уже баллы будут за 70. Потому что с ее контентом можно получить высокий результат. Что касается остальных спортсменов, к сожалению, не за всеми следила. Но по баллам, можно сказать, ситуация плачевная, очень низкие результаты. Меня расстроила Луна Хендрикс. Не знаю, почему она так выступила. Будем следить за чемпионатом дальше!».

Чемпионат Европы-2023 проходит с 25 по 28 января в Эспоо, Финляндия.

Российские и белорусские фигуристы решением ISU отстранены от участия во всех международных соревнованиях.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алена Леонова
Анастасия Губанова
Луна Хендрикс
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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