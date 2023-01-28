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Чемпионат Европы

Сегодня, 19:51

Леонова — о золотой медали Губановой: «Поздравила ее с победой и написала, что была счастлива поработать с ней»

Алина Савинова
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Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова высказалась о победе грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023.

«Безумно рада за Анастасию! Поздравила ее с победой и написала, что была счастлива поработать с ней в прошлом сезоне и в этом. Можно сказать, что я немного причастна к этому делу, ха-ха. На мой взгляд, все случилось в нужное время и в нужном месте — самое главное.

Зная, как Луна может отзываться о российских спортсменках, теперь будет кусать локти. Хендрикс будет разбираться первую очередь в себе, а не в судействе. Как накатал программу, такой результат и получил. Луна сделала далеко не лучший прокат и золотую медаль не заслужила. Понимаю, если была бы спорная ситуация, а тут и так все понятно», — приводит Sport24 слова Леоновой.

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20-летняя Губанова по сумме двух программ набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48). На третьей строчке расположилась Кимми Репон из Швейцарии (192,51).

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-01-28-leonova-o-pobede-gubanovoy-pozdravila-yeye-s-pobedoy-i-napisala-chto-byla-schastliva-porabotat-s-ney
Фигурное катание
Алена Леонова
Анастасия Губанова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Губанова — о пути к победе на чемпионате Европы: «Хочется запомниться в фигурном катании»