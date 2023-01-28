Леонова — о золотой медали Губановой: «Поздравила ее с победой и написала, что была счастлива поработать с ней»

Серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова высказалась о победе грузинской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы-2023.

«Безумно рада за Анастасию! Поздравила ее с победой и написала, что была счастлива поработать с ней в прошлом сезоне и в этом. Можно сказать, что я немного причастна к этому делу, ха-ха. На мой взгляд, все случилось в нужное время и в нужном месте — самое главное.

Зная, как Луна может отзываться о российских спортсменках, теперь будет кусать локти. Хендрикс будет разбираться первую очередь в себе, а не в судействе. Как накатал программу, такой результат и получил. Луна сделала далеко не лучший прокат и золотую медаль не заслужила. Понимаю, если была бы спорная ситуация, а тут и так все понятно», — приводит Sport24 слова Леоновой.

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20-летняя Губанова по сумме двух программ набрала 199,91 балла. Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48). На третьей строчке расположилась Кимми Репон из Швейцарии (192,51).