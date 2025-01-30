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Сегодня, 16:12

На чемпионате Европы состоялась минута молчания в память о жертвах авиакатастрофы в США

Игнат Заздравин
Корреспондент
Минута молчания на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Фото Reuters
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На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине прошла минута молчания в связи с крушением пассажирского лайнера в США.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Ранее спортивный менеджер Ари Закарян сообщил, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились фигуристы и тренеры с российскими корнями. По информации агентства, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция

Фигурное катание
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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