На чемпионате Европы состоялась минута молчания в память о жертвах авиакатастрофы в США

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине прошла минута молчания в связи с крушением пассажирского лайнера в США.

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Ранее спортивный менеджер Ари Закарян сообщил, что на борту упавшего в Вашингтоне самолета находились фигуристы и тренеры с российскими корнями. По информации агентства, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

В Вашингтоне разбился самолет: на борту могли быть пассажиры с русскими корнями. Онлайн-трансляция