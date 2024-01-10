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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о чемпионате Европы по фигурному катанию 2024 года.
«Уже замучили с этим чемпионатом Европы. Ну пусть катаются там, соревнуются. Не знаю, правда, на кого там придут смотреть болельщики. И придут ли. Чемпионат Европы без России — деньги на ветер», — цитирует Роднину «РБ Спорт».
Чемпионат Европы стартовал 10 января в Каунасе (Литва).
оппонент
Деньги на ветер это то, что ваши претеже дают спортсменам только за участие в российских соревнованиях. Ну а Европа проживёт и ценители фигурного катания придут и будут смотреть, не сомневайтесь. А вы продолжайте изрыгать непотребщину. На большее, как видно не способны.
10.01.2024
Фирсыч
Любят у нас считать чужие деньги...Хотя, писали, что у неё и заокеанское гражданство есть, как у Тутберидзе.
10.01.2024