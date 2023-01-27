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Чемпионат Европы

Сегодня, 21:40

Русский фигурист из Германии завалил все прыжковые элементы на чемпионате Европы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Немецкий фигурист Никита Старостин провалил произвольную программу на чемпионате Европы в Эспоо (Финляндия).

Старостин последовательно ошибся на приземлении в каскаде тройной аксель + двойной тулуп, затем судьи отминусовали тройной аксель, далее он упал на каскаде тройной лутц + тройной тулуп, сделал «бабочку» на флипе, прыгнув двойной, ошибся на приземлении в секвенции тройной сальхов + двойной аксель + двойной аксель, допустил степ-аут на тройном риттбергере и сделал «бабочку» на лутце, снова прыгнув двойной.

В итоге Старостин набрал в сумме 197,97 балла, что не позволит войти в первую десятку.

Луна Хендрикс. Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023: все результаты

Фигурное катание
Никита Старостин
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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