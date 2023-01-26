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Сегодня, 08:40

Словенская фигуристка Грм вступилась за Россию после дела Валиевой: «Этот случай не подорвал доверие к россиянкам»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Самая возрастная одиночница мира 31-летняя Даша Грм в интервью «СЭ» высказала свое мнение о деле Камилы Валиевой.

— РУСАДА недавно оправдало Валиеву по делу об антидопинговом нарушении. Хочется узнать ваше мнение, мнение в Европе — этот случай подорвал доверие к русским фигуристам?

— Я не могу сказать, что я потеряла доверие. Конечно, очень сложная тема. Я читала статьи на английском и, честно говоря, до конца не поняла, виновна ли она, кто виновен и так далее.

— Да мы в общем тоже не очень поняли.

— То есть я не в том круге людей, который хорошо разбирается в ситуации. Меня действительно удивляет, как много они могут тренироваться и как много делают. Но так много фигуристов уже выигрывали и так многие были на допинг-контроле, и они все чисты! Нельзя экстраполировать это дело на всех. Я верю, что большинство из них чисты. Ну потому что им необходимо быть чистыми, если они хотят соревноваться на больших стартах! Здесь допинг-тесты постоянно. Я тут не скажу: «Ну все, теперь я знаю, почему они выигрывали!»

— Луна Хендрикс сказала, что у нее как раз появились сомнения.

— Я думаю, когда ты начинаешь работать в 5 лет, как они, ты можешь столько выучить к 15! Да, в 25 уже будет сложнее. Но в 15 это все можно сделать.

Полностью интервью самой возрастной одиночницы мира из Словении читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Даша Грм
Камила Валиева
0
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Словенская фигуристка Грм: «Справедливо ли, что русские выступают за другие сборные?»