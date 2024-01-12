Смолкин: «Мы очень рады вернуться на чемпионат Европы»

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в дуэте с Дианой Дэвис, поделился мнением о выступлении в ритм-танце на чемпионате Европы.

«Мы очень рады вернуться на чемпионат Европы. Было довольно тяжело смотреть соревнования два раза в неделю и готовиться к неизвестно чему. В начале сезона мы поняли, что вернуться в спортивную форму будет сложнее, чем мы ожидали. Сегодня все прошло неплохо, была энергия. Мы чувствуем, что в целом способны на гораздо большее», — приводит слова фигуриста РИА «Новости» со ссылкой на Golden Skate.

Дэвис и Смолкин встали в пару в сезоне-2018/19. В июне 2023-го Федерация фигурного катания на коньках России одобрила переход танцевального дуэта в сборную Грузии.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Литве с 8 по 14 января 2024 года.