Тарасова — о восьмом месте Грассля: «Все ошибаются. Он еще мало времени провел в группе Тутберидзе»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала восьмое место итальянского фигуриста Даниэля Грассля по итогам короткой программы на чемпионате Европы.

«Это соревнования — все ошибаются. Он еще мало времени провел в группе Тутберидзе. На него обрушилась тонна критики из-за тренировок у Тутберидзе? И что теперь? Это не наше дело. Он должен быть сконцентрирован на соревнованиях и результате», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

На чемпионате Европы-2023 итальянца выводили на короткую программу Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, тренеры в команде Этери Тутберидзе. Турнир проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия).