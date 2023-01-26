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Чемпионат Европы

Сегодня, 14:02

Тарасова — о восьмом месте Грассля: «Все ошибаются. Он еще мало времени провел в группе Тутберидзе»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала восьмое место итальянского фигуриста Даниэля Грассля по итогам короткой программы на чемпионате Европы.

«Это соревнования — все ошибаются. Он еще мало времени провел в группе Тутберидзе. На него обрушилась тонна критики из-за тренировок у Тутберидзе? И что теперь? Это не наше дело. Он должен быть сконцентрирован на соревнованиях и результате», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

На чемпионате Европы-2023 итальянца выводили на короткую программу Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков, тренеры в команде Этери Тутберидзе. Турнир проходит с 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия).

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasova-o-vosmom-meste-grasslya-on-eshyo-malo-vremeni-provyol-v-gruppe-tutberidze-222856/
Фигурное катание
Даниэль Грассль
Татьяна Тарасова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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