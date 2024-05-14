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Сегодня, 12:40

Тарасова об отказе Хорватии проводить чемпионат Европы по фигурному катанию: «Нет интереса и денег»

Константин Белов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Федерации фигурного катания Хорватии отказаться от проведения чемпионата Европы в 2025 году из-за непредвиденных обстоятельств.

«В стране нет интереса к фигурному катанию и нет денег. Вот такие непредвиденные обстоятельства у Федерации фигурного катания Хорватии, почему они не смогут организовать чемпионат Европы», сказала Тарасова «СЭ».

Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе. В связи с отказом Хорватии Международный союз конькобежцев (ISU) открыл прием заявок на проведение соревнований с 20 по 26 января 2025 года. Последний раз европейское первенство проходило во втором по величине литовском городе Каунасе.

В марте 2022 года ISU запретил российским спортсменам принимать участие в соревнованиях под эгидой организации из-за событий на Украине. Позже отстранение было продлено до особого решения совета или конгресса организации.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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Хорватия отказалась от проведения чемпионата Европы по фигурному катанию