Тарасова поддержала Валиеву, лишенную золота ЧЕ-2022: «Идиоты! Сколько лет будут бить девочку ни за что?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить фигуристку Камилу Валиеву золота ЧЕ-2022.

«Идиоты они! Им нечего делать. Сколько лет они будут девочку бить ни за что? Они не доказали, что она принимала что-то. И она действительно ничего не принимала. Это я вам как тренер говорю. Хватит глупостью заниматься, как-будто у них дел больше никаких нет», — сказала Тарасова «СЭ».

ISU утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года, присудив победу россиянке Анне Щербаковой. Второе место заняла еще одна представительница России — Александра Игнатова (ранее — Трусова). Третьей стала бельгийка Луна Хендрикс.

Изначально турнир выиграла Валиева, однако ее результаты были аннулированы после того, как фигуристка была признана виновной в нарушении антидопинговых правил.