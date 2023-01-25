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Чемпионат Европы

Сегодня, 18:07

Тарасова: «Российские фигуристы выиграли бы все виды на чемпионате Европы»

Виталий Косик
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о чемпионате Европы по фигурному катанию без российских спортсменов.

«Конечно, я буду смотреть этот турнир. Надо смотреть все. А вы что, считаете, что нужно только россиян смотреть или слушать, когда они поют? Ну конечно, мы бы выигрывали! Мы бы выигрывали в женщинах, мы бы выигрывали в парах, мы бы выигрывали в танцах. Мы бы все виды выиграли», — приводит слова Тарасовой «Спорт День за Днем».

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит с 25 по 29 января в Финляндии.

На ЧЕ-2022 российские спортсмены завоевали 4 золота, 3 серебра и 2 бронзы.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarasova-rossiyskie-figuristy-vyigrali-by-vse-vidy-na-chempionate-evropy
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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