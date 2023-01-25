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Чемпионат Европы

Сегодня, 16:15

Украинские фигуристы согласились поговорить на русском языке на чемпионате Европы

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Виолетта Серова и Иван Хобта.
Фото Global Look Press
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Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта были не против поговорить на русском языке в микст-зоне чемпионата Европы в финском Эспоо.

Журналистка предложила им поговорить на английском или украинском языках, на что Хобта ответил: «Можете говорить на английском, украинском, русском языке — как вам будет удобно».

Журналистка выбрала английский, чтобы «все понимали разговор».

Серова/Хобта родом из Киева, для них это первый чемпионат Европы. В короткой программе пара набрала 47,53 балла из-за несуразной ошибки партнера.

Виолетта Серова и&nbsp;Иван Хобта. Украинская пара не смогла сделать выброс на чемпионате Европы из-за падения партнера. Видео

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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